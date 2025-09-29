２７日、五角楓生態観光風景区を散策する観光客。（ヒンガン＝新華社記者／貝赫）【新華社フフホト9月29日】中国内モンゴル自治区ヒンガン盟ホルチン右翼中旗の五角楓（イタヤカエデ）生態観光風景区では秋が深まり、季節の移ろいを感じさせる風景が広がっている。２７日、五角楓生態観光風景区の秋景色。（ドローンから、ヒンガン＝新華社記者／貝赫）２７日、五角楓生態観光風景区の秋景色。（ドローンから、ヒンガン＝