三重県の地酒や食べ物をPRするイベント「伊勢志摩SAKEサミット」が28日、三重県伊勢市の高柳商店街で開かれました。三重県の地酒をより多くの人に楽しんでもらおうと、伊勢志摩サミットの開催を機に2017年に始まったイベントで、会場となった商店街には県内の酒蔵20社のほか、ビールメーカーや飲食店などあわせて約40のブースが並びました。参加者は「（飲んだのは）5杯くらいですかね。早すぎますかね？三重県のお酒を手軽に色々