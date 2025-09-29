三重県津市の海岸に27日、男女3人が乗った熱気球が緊急着陸しました。3人のケガの程度などはわかっていませんが、命に別条はないということです。27日午前7時半過ぎ、津市河芸町のマリーナ河芸近くの海岸に、熱気球が緊急着陸し「ケガ人がいる」と通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、緊急着陸したのは鈴鹿市で開催されたイベントに参加していた気球で、男性1人、女性2人が乗っていました。着陸寸前の急降下