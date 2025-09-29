24日、東京・江戸川区の路上で飲食店の店員3人が、覆面姿の2人組に催涙スプレーのようなものをかけられ、病院に搬送されました。いま催涙スプレーを使ったとみられる事件が相次いでいるワケをバンキシャ！が取材しました。【真相報道バンキシャ！】「バンキシャ！」は27日、東京・秋葉原にある防犯グッズなどを扱う店を訪ねた。中には、約10種類の催涙スプレーが並んでいた。値段は、1本約2000円から1万円ほど。防犯グッズ店・店長