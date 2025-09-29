占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）シンプルに、出たとこ勝負で。心配性スイッチが入って、準備万端整えたくなりそう。でも、あれこれ下調べをしたり、予約をしたりすると、時間や制約に縛られてしまうことに。また、あれもこれも用意しても、結局使わないでムダになる可能性も高めです。今週は、なん