絶滅したニホンオオカミと、その血を受け継ぐとされる紀州犬を紹介する企画展が、三重県尾鷲市にある県立熊野古道センターで開かれています。ニホンオオカミは1905年、奈良県の東吉野村で捕獲されたのを最後に姿を消したとされ、今年でちょうど120年です。会場には、明治時代に奈良県の上北山村で捕獲されたニホンオオカミの頭の骨や、魔よけとして使われた下顎の根付、さらには熊野古道で巡礼者が襲われた様子を記した古文書など