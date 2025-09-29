Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのネックレスを紹介しました。 【写真を見る】【 Number_i・平野紫耀 】 「上品にゴージャスに存在感を出してくれるアイテム」お気に入りのネックレスを公開平野さんは、「LE DAMIER DE LOUIS VUITTON は上品にゴージャスに存在感を出してくれるアイテムです。お気に入りです。」とコメントし複数枚の写真を投稿しました。 平野さんは赤い髪が特徴的