29日、伊東市の田久保真紀市長が会見にて「スマホ自撮り撮影」について記者からの質問に答えた。【映像】三脚をセットする田久保市長会見冒頭、着席した田久保市長は机の上に三脚を設置し、その上に自身のスマートフォンを固定。撮影を開始した。会見開始から15分ほどが経過したタイミングで記者が「これまでの会見ではスマートフォンでの撮影はなかった。何を撮影されているのか？ 市長自身を撮影してSNSにアップするのか？