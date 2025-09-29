【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】劇的55号で大谷がサムアップ→異例MVPコールの圧巻光景3年連続、4度目のシーズンMVPを確信させる光景だった。ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で今季55号を放つと、その一打にファンは熱狂した。第1打席にツーベース、第2打席にヒットを放った大谷は、7回の第4打席に2死走者な