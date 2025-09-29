占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）“好き”が原動力。ワガママを通して。本音をいえば、楽しいことしかしたくないはず。もっと遊びたい、推しを愛でたい、やっと過ごしやすい季節が巡ってきたから、今しかできないことをやりたいのです。でも、仕事も佳境へ、予定を確保することすら危うい忙しさに巻き込