小学生の軟式野球三重県ナンバーワンを決める「ろうきん杯三重県学童軟式野球大会」が27日から、三重県伊勢市などで始まりました。今年の大会には、四日市や津、伊勢など県内11ブロックあわせて114チームの中から、地区予選を勝ち抜いた16チームが出場。開会式では、松阪地区のてい水野球少年団（※てい＝手へんに帝）の瀬田蒼侑主将が「全力でプレーし仲間と共に楽しみます。私たちは野球が大好きです」と選手宣誓しました。この