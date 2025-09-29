お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２９日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営による“やらせコメント投稿”騒動に言及した。番組では、小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」を投稿するように要請した問題について取り上げた。牧島氏は責任を取る形で班長を