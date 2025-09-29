食への感謝の気持ちを育んでもらおうと、三重県菰野町で26日、園児たちが稲刈りを体験しました。ネッツトヨタノヴェル三重では社会貢献活動の一環として毎年、県内の各店舗で「餅つき大会」を行っていて、2022年から餅つきで使うもち米を自社で育てています。26日は地元・菰野町のたいりん保育園の園児ら約20人が、今年の春に自分たちで植えたもち米の稲を刈りとりました。園児たちは、鎌の使い方や稲刈りのポイントを教わりながら