税理士がおしどり贈与の相続税について解説します。（c）Getty Images ハートランド税理士法人の税理士が、実際の相談事例をもとに「相続の怖い話」について解説します。今回のテーマは「おしどり贈与」です。正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度で、婚姻期間20年以上の夫婦間で利用できます。最大2000万円までの贈与を非課税にできる点から「節税に有効」と紹介されることも少なくありません。しかし、実