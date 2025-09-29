国内外に店を構える一流シェフ達の料理を一度に楽しめるイベントが28日、三重県多気町にある複合リゾート施設VISONで開かれました。VISONCHEFFESと題して行われたこのイベントには、日本料理やフレンチのシェフからパティシエまで国内外の人気料理店のシェフ約30人が集まりました。東京・恵比寿に店を構えVISON内の店舗も監修している日本料理店 賛否両論の笠原将弘さんや「日本一予約が取れない焼き鳥屋」ともいわれる東京・品川