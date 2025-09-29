俳優の高岡蒼佑（43）が29日までにインスタグラムを更新。「彼女募集中」とした投稿の反響について明かした。高岡は27日の投稿で、「いろんな挫折が重なり、まぁ、なかなか傷が癒えてなかったけど、お陰様で少しずつ回復してきましたね」と近況を報告。「人と比べちゃうと、おそらくどうひっくり返っても環境含め、自分は一般的にまともな人ではないから、色々誤解もされ、ネタにもされ、方々から言われることも多い。時には無関係