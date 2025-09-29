脱炭素社会の実現を目指す三重県松阪市は26日、三重いすゞ自動車と電気自動車の活用などに関する連携協定を結びました。松阪市は、資源ごみの回収を行うEVトラックの実証実験や、公用車に電気自動車を導入するなど、電気自動車を活用した脱炭素の取り組みを進めています。26日は、松阪市の竹上真人市長や三重いすゞ自動車の西田義明社長らが出席し、電気自動車を活用し脱炭素社会の実現を目指す協定を結びました。三重いすゞ自動車