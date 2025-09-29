占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は病み上がり。無理せずマイペースで。やれば、できちゃうはず。しし座さんは、意志が強いから。自分に負けたくない、弱っているところを人に見せたくないし、悟られるのも嫌でしょう。だから、元気なフリをして、ちょっと頑張り過ぎることに。でも、その分、ダメージ