占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）自己ベストを更新。底力を発揮できそう。ニーズが高まり、忙しくなりそう。ただでさえやることがいっぱいなのに、あちこちからSOSがかかって、自分のことだけを進めているわけにはいかなくなりそう。「私は1人しかいないんですけれど？」と責任者に詰め寄りたくなる気分でし