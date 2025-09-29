「先日の旅行での陶芸体験、焼き上がったお皿が届きました！肉球アート愛しすぎるよ……」【写真】手を押さえられてびっくりの犬さん「なにしてるんだー！？」こんなポストをされたのは、ぽん助（@poNpoN_psk）さん。投稿された写真には、愛犬の肉球がしっかり刻まれた陶芸作品のお皿が。制作時の肉球型どりの様子や、完成した美しい仕上がりのお皿に満足されたようです。「可愛すぎて使えない…！飾っておきたい」「肉球の跡が宝