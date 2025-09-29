占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）かっこよく！背中で魅せる。見せ場が回ってきそう。ここ一番のシーンで、バシッと大人っぽく決めていきましょう。責任を引き受ける、仲裁に入る、部下や後輩をかばうなど、「ここは私が」をやってみて。いつものあなたならなりゆきを見守ったり、誰かが仕切ってくれるの