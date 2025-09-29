スーパーで売られていた甘鯛の口から小さな鯛の尾がのぞいている―そんな一枚の写真がSNSで話題を呼びました。【写真】甘鯛の口の中から出てきたのは？投稿したのは、Xユーザーの Eudorinaさん（@Eudorina_ch）。「スーパー行ったらタイ（甘鯛）がちっさいタイ食ってたから買うしかないと思いました」と添えられた写真には、驚きとユーモアたっぷりのコメントが殺到しました。 「口から尾が見えてて即買い」Eudorinaさんは発