警察庁の発表によると、2025年7月末時点での特殊詐欺の被害額は722.1億円に達し、過去最悪だった前年の年間被害額をすでに超える状況といいます。トビラシステムズ株式会社（名古屋市中区）が実施した「高齢者におけるスマホの利用状況」に関する実態調査によると、高齢者がスマホを使っていて経験したことのあるトラブルは「知らない番号から電話がかかってきた」が最多となりました。では、スマホを使っていて被害やトラブルにあ