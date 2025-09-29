レーシングシミュレーターで運転技術を競うeモータースポーツ「グランツーリスモ」の全国大会出場をかけた大会が、三重県鈴鹿市のショッピングモールで27日に開かれました。国民スポーツ大会の文化プログラム事業として行われる「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」の三重県代表を決める大会です。大会には、オンラインで行われた予選を勝ち抜いた18歳以下の部7人と、一般の部8人が出場しました。会場には、本格的なシミュレーター