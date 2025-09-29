今から66年前の9月26日に、三重県内にも甚大な被害をもたらした伊勢湾台風。犠牲者を追悼する慰霊祭が26日、四日市市で行われました。1959年9月26日、伊勢湾台風は紀伊半島に上陸し、高潮や洪水によって県内では死者・行方不明者が1200人以上に及び、多くの犠牲者を出しました。四日市市で行われた26日の慰霊祭には、四日市市の森市長や遺族など15人ほどが参列しました。森市長は、9月12日に四日市市で記録的な豪雨により甚大な浸