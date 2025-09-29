Rain Treeの3rdデジタルシングル『好きだよとどっちが先に言うのか？』が、10月29日にリリースされることが決定した。 （関連：【映像あり】Rain Tree、3rdデジタルシングル参加メンバーのセレクションの様子を収めたドキュメンタリー動画エピソード1～2） 本情報は、9月28日に大手町プレイスホール＆カンファレンス 2Fホールで行われた『第9回ファンクラブイベント』にて発表さ