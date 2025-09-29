和歌山市で２歳の娘に暴行を加え、治療などを受けさせずに死亡させた事件で、両親が娘を置いて長男だけを買い物や食事に連れて頻繁に外出を繰り返していたことが警察の調べでわかった。中学時代に約1年間ほど“ドン引き動画”をYouTubeに投稿していた夫の平晴流容疑者（26）は、今度は家族でのお出かけや生活ルーティンを1年以上前からYouTubeやTikTokにたびたび投稿しており、そこには晴流容疑者と妻の菜々美容疑者（26）が