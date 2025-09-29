［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu４−４の打ち合いとなった川崎と柏の一戦。７分に後方でのパスミスからいきなりPKを献上した柏だったが、その後の前半のパフォーマンスは実に素晴らしかった。これぞ今季から指揮を執るリカルド・ロドリゲス監督のサッカーと言わんばかりに、前からプレスをかけてくる川崎に対し、臆さずにつなぎ、システマチックにボールを前進させる。「（前半は