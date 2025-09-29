［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu決して明確に分けられるわけではないが、監督はよくリアリストとロマンチストに分類されることがある。現実主義タイプと詩人タイプと言い換えても良いのかもしれない。リーグ優勝へ残りの試合での全勝を目指した７位の川崎と、４位の柏の一戦は、互いの特長がよく表われた点の取り合いとなった。今季就任したそれぞれの監督が自らの哲学をチームに