岐阜県揖斐川町の山中に、女性の遺体を遺棄した疑いのある内縁の夫婦が、警察にマークされる中、別の女性の遺体を自宅の車庫から運び出し、遺棄していたとみられることがわかりました。 【写真を見る】岐阜の“内縁夫婦” 2人の女性を遺棄か 警察にマークされる中… 深夜に別の女性遺体を自宅車庫から運び出していた 岐阜市の立花浩二被告（55）と内縁の妻・神原美希被告（35）は、愛知県常滑市の女性が遺体で見つか