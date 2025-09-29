住信SBIネット銀行は10月1日、新サービスブランド「d NEOBANK」を始動する。d NEOBANK○「d NEOBANK」始動同社は10月1日より、NTTドコモの連結子会社となる。これに伴い、同日より、個人および法人向けに直接提供する各種サービス全般を示すサービスブランドを新たに「d NEOBANK」とする。サービスブランドロゴd NEOBANKは、「最先端のテクノロジーの活用により、"銀行機能"をあらゆる業種・サービスに溶け込ませていくことで、豊