東急カードは10月1日、東急電鉄と連携し、35歳以下を対象としたクレジットカード「のるるん×TOKYU CARD ClubQ JMB」を10,000枚限定で発行する。○1万枚限定! ポイント最大13%、年会費5年無料本カード券面イメージ(表・裏)同カードは、東急線の乗車金額に対し一律3%のTOKYU POINTを加算する通常の乗車ポイントに加え、保有者限定特典としてさらに10%のTOKYU POINTを上乗せするおトクなクレジットカードとなっている。乗車回数条件