9月の振り返り＝長く続いた小動きから米ドル「上放れ」 148円半ば以下に戻らなければ、米ドルの上値試しが続く可能性 9月の米ドル／円は、前月から展開した146円半ば～148円半ばといったわずか2円の狭いレンジ中心の小動きが続きましたが、下旬からレンジを上放れる動きとなってきました（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の日足チャート（2025年7月～） 出所：マネックストレーダーFX 相場は