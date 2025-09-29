フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績がある紀平梨花（トヨタ自動車）が29日、アイスダンスに挑戦すると交流サイト（SNS）で明らかにした。今年の冬季アジア大会銅メダルの西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成する。