不二家は10月1日〜12月25日まで、「クリスマスセール」を全国の不二家洋菓子店で実施する。○Snow Manのクリスマスプレート付きケーキが登場予約限定・数量限定で、ブランドキャラクターであるSnow Manのイラスト入りクリスマスプレートが付いてくる「Smile Switchクリスマス」(5,400円)が登場する。今年は「ホワイト」と「ショコラ」の2種類のケーキを用意した。特典の「FUJIYA×Snow Manオリジナルクリスマスプレート」は、ペコ