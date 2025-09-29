◆第７６回毎日王冠（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）この舞台への適性が最も高いのはシルトホルン（牡５歳、美浦・新開幸一厩舎、父スクリーンヒーロー）だ。東京１８００メートルでは６戦で２勝、３着２回。着外の２戦も成長途上だった２２年東京スポーツ杯２歳Ｓ（８着）、勝ち馬から０秒２差の２４年毎日王冠（５着）なら悲観することはない。２走前のジューンＳはまだ本調