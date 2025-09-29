フィギュアスケート女子で２０１８年ＧＰファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）が２９日、アイスダンスに挑戦すると自身のインスタグラムで明らかにした。今年のアジア大会銅メダルの西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）とカップルを結成する。「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。私はアイスダンスに挑戦します。この挑戦を後押ししてくれた家族や所属先、スポンサーの皆様、私