アジア株上海株小幅続落、大型連休を前に売買手控え香港市場では消費者サービス上昇 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 26425.66（+297.46+1.14%） 中国上海総合指数 3817.01（-11.10-0.29%） 台湾加権指数 25580.32（休場） 韓国総合株価指数 3422.78（+36.73+1.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8841.20（+53.48+0.61%） アジア株は上海を除いて上昇、前週末の米株反発を好感して