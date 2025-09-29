松本市出身のダンサー・アオイヤマダさんが市の観光アンバサダーになり２９日、任命式が行われました。松本市の観光アンバサダーに就任したアオイヤマダさんは松本市出身。東京オリンピック閉会式のソロパフォーマンスや俳優、楽曲制作、エッセイと幅広い作品作りに取り組んでいます。松本市では今年から松本の魅力を発信しファンを増やしたいとこれまで6人の観光アンバサダーを任命しています。ア