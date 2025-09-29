米政府機関閉鎖リスクで安全資産に買い利回り低下、ドル円149円割れ 米10年債利回りが時間外で低下、米政府機関閉鎖リスクの高まりを受け安全資産である債券が買われている。NY金も上昇している。 米債利回り低下に伴いドルは下落、またリスク回避の円買いも見られ、ドル円は一時149円台を割り込んだ。ただ、政府機関の閉鎖は土壇場で回避されるとの見方から値動きは限定的。時間外で米株は上昇している。 本日、トラン