２５日、会場で中国茶道を実演する茶芸技師。（東京＝新華社記者／陳沢安）【新華社東京9月29日】東京の中国文化センターで25日午後、「シネマde中国茶−映画の中の中国歴史茶を飲む」イベントが開かれた。日本で中国茶の活動をする茶人ユニット「Tea-Y2K・Q」（ティーユニーク）が主催し、参加した約30人が中国茶文化を学び、体験した。会場では、中国映画の茶摘みや製茶、茶を飲む場面などのビデオクリップが上映され、中国