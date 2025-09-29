米大リーグは２８日、各地で行われ、レギュラーシーズンが終了した。ドジャースの大谷はマリナーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、七回に自己最多となる５５号ソロ本塁打を放つなど５打数３安打１打点。チームは６―１で快勝した。「いい感覚でポストシーズン入れる」高く上がった打球は、ぐんぐん伸びてスタンドに飛び込んだ。ドジャースの大谷がまた一つ階段を上がった。昨季を１本上回る、自己最多の５５号。「ベストを