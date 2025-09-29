アメリカ・カリフォルニア州で25人の覆面集団が宝石店に押し入り、約1億5000万円相当の宝石を奪って逃走した。近隣では17人組の集団強盗も発生、「テイクオーバー型」と呼ばれる集団強盗が増えているという。武装した覆面集団25人が宝石店襲撃アメリカ・カリフォルニア州サンラモンで22日の午後、ショッピングセンター内にある宝石店で、宝石強盗事件の一部始終を防犯カメラが捉えた。拳銃のようなものを手に店内へとなだれ込んで