バレーボールの世界一を決める戦い、“世界バレー”の男子決勝が28日、フィリピンで行われ、前回王者のイタリアがブルガリアにセットカウント3ー1（25-21、25-17、17-25、25-10）で勝利、2大会連続5回目の優勝を果たした。前回大会の3位ブラジルや世界ランキング4位のフランスが予選で敗退するなど波乱のなか、イタリアが女子に続き金メダルを獲得した。【一覧】世界バレー結果＆日本代表登録メンバー初優勝を目指したブルガリアは