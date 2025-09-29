地域の豊かな自然環境を次の世代へと引き継いでいこうと、28日秋田市でカヌーの体験イベントが開かれました。トヨタ自動車などが開いた「トヨタソーシャルフェス」には、親子連れなど約120人が参加しました。楽しみながら地域の自然への理解を深めてもらおうと、28日は秋田市の雄和地区でカヌーの体験会が行われました。イベントは豊かな自然環境を次の世代にどのようにして残していくか考えるきっかけにしても