新潟県では、２９日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。２９日夕方にかけては落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあり注意が必要です。新潟地方気象台によりますと、低気圧からのびる寒冷前線が北陸地方を通過していて、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため、雷を伴った激しい雨が降り、大