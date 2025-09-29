2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )9月30日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今週は濃厚ショコラや果実感あふれるスイーツが中心。秋にぴったりな食欲をそそるスイーツを揃えました。 ローソン2025年9月の新商品スイーツまとめ「ショコラドーム ティラミス」(322円)「ショコラドーム ティラミス」(322円)価格 : 322円エネルギー : 228kcal※店舗、地域により購入できない場合があ