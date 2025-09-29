小林洋行が急反発し年初来高値を更新している。前週末２６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を７０万株（自己株式を除く発行済み株数の５．６２％）、または２億円としており、取得期間は９月２９日から来年３月３１日まで。立会取引市場における買い付けのほか、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 出所：MINKABU PRESS