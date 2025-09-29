大同工業が底堅い。同社は前週末２６日の取引終了後、トピー工業の連結子会社であるリンテックス（岡山県倉敷市）の農業機械用ホイール事業を譲受することを決めたと発表。これを手掛かり視した買いが株価を下支えしたようだ。事業ポートフォリオ拡大の一環で、大同工は塗装工程を含めた一貫生産が可能になり、効率的な事業運営の実現を目指す構え。事業譲受日は来年３月３１日を予定する。対象事業の売上高は