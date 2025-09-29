ブルーイノベーションは５日ぶり反発。前週末２６日取引終了後、いであと資本・業務提携すると発表した。公共インフラ向けドローン点検ソリューションの共同開発・提供などに取り組む。これが買い手掛かりとなっている。 これに伴い、いであに対して第三者割当増資を実施する。また、あわせて国内投資ファンドのシンプレクス・キャピタル・インベストメント（東京都千代田区）が無限責任組合員を務